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Neden harekata "Barış Pınarı" ismi koyuldu? Başkan Erdoğan açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
NEDEN BARIŞ PINARI İSMİ KOYULDU? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Dün saat 16 sularında kuzeyindeki terör yuvalarını kurutmak için Harekatı'nı başlattı. Operasyonun her anı heyecanla takip edilirken vatandaşlar bir şeyi daha merak ediyordu. Harekatın ismi ve neden böyle bir tercih yapıldığı... ve birçok mecrada bu ismin nedeni araştırıldı. Başkan , tüm vatandaşların merak ettiği o soruya cevabı verdi. Başkan Erdoğan, ". Bizim tarafında sınırımız pınarlarla doludur. Bundan hareketle adını Barış Pınarı koyduk." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün saat 16 sularında hazırlıkları bir süredir devam eden operasyon için düğmeye bastı ve Harekatı'nı başlattı. 'nin güney kısmında sınırına yakın bölgede kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış 'nın amacı bölgeyi terörden temizlemek ve bölgeyi tekrardan barış ile huzura kavuşturmak.

NEDEN "BARIŞ PINARI" İSMİ?

Tüm Türkiye ve dünya operasyonu yakından takip ederken vatandaşların merak ettiği bir soru vardı. O da harekatın ismiydi. Neden "Barış Pınarı" konduğu merak ediliyordu. Başkan , tüm vatandaşların merak ettiği o soruya cevabı verdi. Başkan Erdoğan, ". Bizim Suriye tarafında sınırımız pınarlarla doludur. Bundan hareketle adını Barış Pınarı koyduk." dedi.

Neden harekata Barış Pınarı ismi koyuldu? Başkan Erdoğan açıkladı NEDEN HAREKATA "BARIŞ PINARI" İSMİ KOYULDU? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama:

"TUZAK KURANLARI HEDEF ALIYORUZ"

"Biz bu operasyonda sivillerin kılına dahi zarar gelmesini kabullenemeyiz. Sadece bize saldıranları, tuzak kuranları hedef alıyoruz. Harekatın adını belirlerken rastgele tercihte bulunmadık. Terör örgütünü bölgeden kazıyarak barışı tesis etmek için bu adımı atıyoruz.

"PINARLARLA DOLUDUR"

Bizim Suriye tarafında sınırımız pınarlarla doludur. Bundan hareketle adını Barış Pınarı koyduk. Kısa sürede 'den sınırına kadar tüm bölgeyi huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız."

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