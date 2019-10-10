Neden harekata "Barış Pınarı" ismi koyuldu? Başkan Erdoğan açıkladı
Dün saat 16 sularında Türkiye kuzeyindeki terör yuvalarını kurutmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Operasyonun her anı heyecanla takip edilirken vatandaşlar bir şeyi daha merak ediyordu. Harekatın ismi ve neden böyle bir tercih yapıldığı...İnternette ve birçok mecrada bu ismin nedeni araştırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşların merak ettiği o soruya cevabı verdi. Başkan Erdoğan, "Harekatın adını belirlerken rastgele tercihte bulunmadık. Bizim Suriye tarafında sınırımız pınarlarla doludur. Bundan hareketle adını Barış Pınarı koyduk." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, dün saat 16 sularında hazırlıkları bir süredir devam eden operasyon için düğmeye bastı ve Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Suriye'nin güney kısmında Türkiye sınırına yakın bölgede kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın amacı bölgeyi terörden temizlemek ve bölgeyi tekrardan barış ile huzura kavuşturmak.
NEDEN "BARIŞ PINARI" İSMİ?
Tüm Türkiye ve dünya operasyonu yakından takip ederken vatandaşların merak ettiği bir soru vardı. O da harekatın ismiydi. Neden "Barış Pınarı" konduğu merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşların merak ettiği o soruya cevabı verdi. Başkan Erdoğan, "Harekatın adını belirlerken rastgele tercihte bulunmadık. Bizim Suriye tarafında sınırımız pınarlarla doludur. Bundan hareketle adını Barış Pınarı koyduk." dedi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama:
"TUZAK KURANLARI HEDEF ALIYORUZ"
"Biz bu operasyonda sivillerin kılına dahi zarar gelmesini kabullenemeyiz. Sadece bize saldıranları, tuzak kuranları hedef alıyoruz. Harekatın adını belirlerken rastgele tercihte bulunmadık. Terör örgütünü bölgeden kazıyarak barışı tesis etmek için bu adımı atıyoruz.
"PINARLARLA DOLUDUR"
Bizim Suriye tarafında sınırımız pınarlarla doludur. Bundan hareketle adını Barış Pınarı koyduk. Kısa sürede Münbiç'den Irak sınırına kadar tüm bölgeyi huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız."
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