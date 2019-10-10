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10.10.2019
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı’nda Fırat’ın doğusuna sevkiyat
Fırat’ın doğusuna yönelik terör ötgütü YPG/PKK unsurlarını bölgeden temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde devam ediyor. Suriye Milli Ordusu mensupları Fırat’ın doğusuna sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere araç ve komando takviyesi yapıldı. O anları A Haber görüntüledi.
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