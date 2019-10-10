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10.10.2019
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 3 köy daha teröristlerden temizlendi! İşte ilk görüntüler |Video
Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni bilgiler geliyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe ve Dedat köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı. İşte ilk görüntüler.
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