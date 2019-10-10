Yabancı medya kuruluşlarından Barış Pınarı Harekatı'na kara propaganda | Video

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı operasyon sonrası terör örgütü mensupları, İHA ve uçakların görüş mesafesini kapatmak için önceden biriktirdikleri lastikleri yakmaya başladı. Bazı yabancı medya kuruluşları Türkiye'nin sadece terör hedeflerini vurduğu gerçeğini çarpıtmak için teröristlerin yaktığı lastiklerden çıkan siyah dumanları servis ederek 'Türkiye sivil yerleşim yerlerini vuruyor' başlıklı yayınlar yapmaya başladı.

Türk Silahı Kuvvetleri tarafından başlatılan hareket ile birlikte Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn kentindeki terör hedeflerini bombardıman altına alındı. YPG/PKK mevzileri, obüs,tank ve savaş uçakları tarafından bombalanırken, teröristlerin bölgeden araçlarla kaçışları kameralara yansıdı.Bazı yabancı medya kuruluşları Türkiye'nin sadece terör hedeflerini vurduğu gerçeğini çarpıtmak için teröristlerin yaktığı lastiklerden çıkan siyah dumanları servis ederek 'Türkiye sivil yerleşim yerlerini vuruyor' başlıklı yayınlar yapmaya başladı.