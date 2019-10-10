Son dakika: Nusayin ve Akçakale'de havan saldırısı! Şehitlerimiz var

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Suriye tarafındaki teröristler Türkiye'deki yerleşim yerlerini hedef alıyor. Şanlıurfa ile Mardin'e düzenlenen roket ve havan saldırılarında biri bebek 6 kişi şehit oldu. Şanlıurfa'da 46, Mardin'de ise 24 de yaralı var.

Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'na devam ediyor.

Sınırı geçen komando birlikleri görevlerini icra ederken terör örgütü işgalinde olan bölgelerden Türkiye tarafına yönelik havan ve roket saldırıları düzenleniyor.

Harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.

ŞANLIURFA'DAN ACI HABER

Şanlıurfa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, saldırılar sonucu kentte biri bebek 2 kişinin şehit olduğu bildirildi. Saldırılar sonucu 46 kişi de yaralandı.

Valiliğin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."







MARDİN'DE DE ÜÇ ŞEHİT

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde Suriye sınırından atılan havan topları sonucunda 3 sivilin şehit düştüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

Şehit düşen sivillerin anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) olduğu öğrenildi.

MSB: TERÖRİSTLER SİVİLLERE SALDIRIYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor" denildi.





4 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi. Bu kapsamda Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.

Mardin'de ise Nusaybin ilçesindeki tüm okullarda, Kızıltepe ilçesinde de sınıra yakın Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde bulunan okullarda eğitime iki gün ara verildiği açıklandı.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'e düzenlenen ve terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzey batısındaki varlığını sona erdiren Zeytin Dalı Harekatında, işgalleri altındaki bölgeden Hatay ve Kilis'teki sivilleri hedef alan teröristler, ateşledikleri roket ve havanlarla 7 kişinin ölümüne, 113 kişinin yaralanmasına neden olmuş, teröristler harekat süresince Hatay'a 60, Kilis'e ise 34 roket ve havan topu ile saldırıda bulunmuştu.