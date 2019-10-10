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İlk bombardımanın ardından PYD'li teröristler bakın ne yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019
İLK BOMBARDIMANIN ARDINDAN PYD'Lİ TERÖRİSTLER BAKIN NE YAPTI

Başkomutan 'ın verdiği emir sonrası harekete geçen , kapsamında ve Resulayn'ı bomba yağmuruna tuttu. İlk bombardımanın ardından 200 'li teröristler kaçtığı öğrenildi.

'nin Çarşamba günü saat 16.00'da başlattığı , cephesinde korku ve paniğe neden oldu. Hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile bomba yağmuruna tutulan , Resulayn ve Kamışlı'da 200'den fazla teröristin kaçtığı öğrenildi. Terör örgütü, çözülmeyi önlemek için firar edenlerin infaz edilmesi emri yayınladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkan Recep Tattip Erdoğan'ın emriyle başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü daha ilk saatlerden dağılma aşamasına geldi. 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçaklarının, terör hedeflerine bomba yağdırmasıyla PKK'nın 'deki kolu PYD'ye ilk ciddi darbe indirildi.

TERÖRİSTLER SAFLARINI TERK EDİYOR

'nın yoğun bombardımanından sonra Tel Abyat, Resulayn, ve Kamışlı'da 200'den fazla terörist saflarını terk etti. Örgüt ise yaşadıkları bozgunu ve firarları önlemek için, kaçanların infaz edileceğini duyurdu.

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