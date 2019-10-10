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Harekatın başlamasıyla korku içinde kalan YPG'den yeni cephe açma çabası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
ASKERİMİZ ENSELERİNDE! İŞTE YPG'NİN KALLEŞ PLANI...

’nın başlaması üzerine /'lı teröristler ’nin kuzeyinde farklı cepheler açma çabasıyla bölgesinde Suriye Milli 'na saldırılar düzenledi. Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ile Azez’de 7 köy ve mevzilerini hedef aldı. YPG/PKK’lılar, ayrıca ilçesinden sızma girişiminde bulundu.

'nin 'nın başlatmasının ardından zor duruma düşen terör örgütü /, cephe hatlarında Milli () mevzilerine saldırdı.

Son dakika: MSB duyurdu: İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son durum SON DAKİKA: MSB DUYURDU: İŞTE BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA SON DURUM

FARKLI CEPHELER AÇMA ÇABASI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde farklı cepheler açmaya çalışıyor.

Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesinin Diklabaş, Hazvan köyleri ile Azez'in Mare, Kel Cibrin, Kefer Haşir, Malikiye, Meranaz köylerindeki SMO mevzilerini hedef aldı. YPG/PKK'lılar, ayrıca ilçesinden sızma girişiminde bulundu.

Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı! İkinci aşamaya geçildi... DAKİKA DAKİKA BARIŞ PINARI HAREKATI! İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ...

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

SMO savaşçılarının teröristlere karşılık vermesi üzerine yaklaşık 2 saat şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sırasında Türkiye Silahlı Kuvvetleri (), Tel Rıfat ve çevresindeki teröristlerin mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Dünya basınında 'Barış Pınarı Harekatı' geniş yer buldu! DÜNYA BASININDA 'BARIŞ PINARI HAREKATI' GENİŞ YER BULDU!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'nı yöneten komutanlara mesaj SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NI YÖNETEN KOMUTANLARA MESAJ

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Selim Selim

Askerimize başarılar diliyorum devletimizin arkasındayız

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 10.10.2019 09:00
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