Harekatın başlamasıyla korku içinde kalan YPG'den yeni cephe açma çabası
Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması üzerine YPG/PKK'lı teröristler Suriye’nin kuzeyinde farklı cepheler açma çabasıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Suriye Milli Ordusu'na saldırılar düzenledi. Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ile Azez’de 7 köy ve SMO mevzilerini hedef aldı. YPG/PKK’lılar, ayrıca Tel Rıfat ilçesinden sızma girişiminde bulundu.
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın başlatmasının ardından zor duruma düşen terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı cephe hatlarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine saldırdı.
FARKLI CEPHELER AÇMA ÇABASI
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde farklı cepheler açmaya çalışıyor.
Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesinin Diklabaş, Hazvan köyleri ile Azez'in Mare, Kel Cibrin, Kefer Haşir, Malikiye, Meranaz köylerindeki SMO mevzilerini hedef aldı. YPG/PKK'lılar, ayrıca Tel Rıfat ilçesinden sızma girişiminde bulundu.
ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI
SMO savaşçılarının teröristlere karşılık vermesi üzerine yaklaşık 2 saat şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sırasında Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat ve çevresindeki teröristlerin mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu.
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Askerimize başarılar diliyorum devletimizin arkasındayızcevapla 10.10.2019 09:00
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