Trump'tan Suriye mesajı: 50 askerimizi çektik
ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama daha geldi. Trump, "ABD hiçbir zaman Ortadoğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çektik bu aptalca savaş son bulmalı" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinden ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, "ABD hiçbir zaman Ortadoğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çektik bu aptalca savaş son bulmalı" ifadelerini kullandı.
"50 ASKERİMİZ ÇEKTİK"
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok grup arasındaki çatışmalar yüzlerce yıldır devam ediyor. ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik." dedi.
"SONU GELMEYEN SAÇMA SAVAŞLAR"
Donald Trump, "Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu DAEŞ'lileri de Türkiye almalı. Sonu gelmeyen saçma savaşlar, bizim için bitiyor" dedi.
ABD Başkanı Trump, "Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Ortadoğu'da) savaşa girdik ama bu silahlar yoktu" ifadelerini kullandı.
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O silahlar ancak sizde var.Tüm Dünya biliyor....cevapla 09.10.2019 16:08
50 KİŞİ NE KADAR COKMUS -BİZİM 50000 ASKER VARcevapla 09.10.2019 15:54
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