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Trump'tan Suriye mesajı: 50 askerimizi çektik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
TRUMP'TAN KRİTİK SURİYE MESAJI!

Başkanı 'tan bir açıklama daha geldi. Trump, "ABD hiçbir zaman 'da olmamalıydı. 50 askerimizi çektik bu aptalca savaş son bulmalı" ifadelerini kullandı.

Başkanı , 'nin kuzeyinden ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, "ABD hiçbir zaman 'da olmamalıydı. 50 askerimizi çektik bu aptalca savaş son bulmalı" ifadelerini kullandı.

"50 ASKERİMİZ ÇEKTİK"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok grup arasındaki çatışmalar yüzlerce yıldır devam ediyor. ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik." dedi.

"SONU GELMEYEN SAÇMA SAVAŞLAR"

Donald Trump, "Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu DAEŞ'lileri de Türkiye almalı. Sonu gelmeyen saçma savaşlar, bizim için bitiyor" dedi.



ABD Başkanı Trump, "Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Ortadoğu'da) savaşa girdik ama bu silahlar yoktu" ifadelerini kullandı.

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Aslan Aslan

O silahlar ancak sizde var.Tüm Dünya biliyor....

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evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 16:08
T&#220;RKO TÜRKO

50 KİŞİ NE KADAR COKMUS -BİZİM 50000 ASKER VAR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 15:54
kağan kağan

daeşlileri biz alıp ne yapıcaz acaba.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 15:19
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