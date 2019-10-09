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Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019
AHMET TÜRK'ÜN TORUNU HEJA TÜRK'TEN SKANDAL PAYLAŞIM

Fırat’ın doğusu ve ’ten ’lı teröristleri temizlemeyi amaçlayan Barış Pınarı Harekatı’nda geri sayım başladı. Operasyona tepki gösteren 'ün torunu ise Türk askerine ve Türk milletine ağır hakaretler etti. Şirin Payzın’ın sunduğu programa katılan devlet düşmanı ’in açıklamalarını paylaşan Heja Türk, "İçimde tarifsiz bir öfke var. Kürdistan'ı bu köpeklere yem ediyorlar. Lanet olsun. Lanet" ifadelerini kullandı.

Savaş uçakları önceki gece Irak'ın 'ye açılan kapısı Semelka ile Malikiye'de örgüt hedeflerini bombalarken, kara birlikleri, ilk etapta ile Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik cephede başlayacak operasyon için eller tetikte bekliyor.

Hazırlıkları titizlikle yürütülen operasyonun ve uluslararası arenadaki yankıları da devam ediyor.

PKK'LILAR KAÇACAK DELİK ARIYOR
Diğer yandan, Türkiye'nin güvenli bölge haline getirmeyi planladığı Suriye'nin kuzey bölgesinde bulunan sınırında, teröristler tarafından iş makineleriyle açılan hendek ve mevziler boş kaldı.

/'lı teröristler kısa süre öncesine kadar bölgede cirit atarken, Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye başlamasının ardından teröristlerin mevzileri boşaltması dikkat çekti.

HEJA TÜRK'TEN TÜRK MİLLETİNE HAKARET
Operasyon nedeniyle PKK'lı teröristlerde büyük panik hakim olurken, PKK sempatizanları ise medya yoluyla algı operasyonu ve manipülasyonlara başladı.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun başlayacağı yönünde sinyallerin gelmesi üzerine PKK'ya yakın isimler Türk ordusu ve Türk milletine yönelik hakaret içerikli çirkin mesajlar paylaştı.

Bu isimlerden birisi de, terör örgütü üyelerini belediyede önemli pozisyonlara getirdiği iddiası ile görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı 'ün torunu oldu!

Anneler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları binası önünde günlerdir oturma eylemi yaparken, Avrupa'da gününü gün eden ve lüks içinde yaşayan Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ün Türk milletini aşağılayan mesajlar paylaşması büyük tepki topladı.

TÜRK MİLLETİNE 'KÖPEK' DEDİ
Şirin Payzın'ın sunduğu bir programa katılan devlet düşmanı "gazeteci" 'in "Türkiye etnik temizlik yapacak" iftirasını sosyal medyada paylaşan Heja Türk, paylaşımına, "İçimde tarifsiz bir öfke var. Kürdistan'ı bu köpeklere yem ediyorlar. Lanet olsun. Lanet" diye yazdı.

Heja Türk ayrıca, "Kahrolsun Türk emperyalizmi!" şeklinde bir paylaşımı da paylaşarak, "Her kelimesinin altına imzamı atarım" ifadelerini kullandı.

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h&#252;seyin eryiğit hüseyin eryiğit

bu kahpeler sıkıysa gidip orada mevzi alsınlar ve bize silah doğrultsunlar uyuz it gibi havlamak kolay ahmet türk"ün kaç evladı kaç torunu dağa çıkmış hep gariban çocuklarını dağa gönderiyorlar onlar ölüyorlar ne için kapitalist emperyalizm kazansın diye ama aziz TÜRK MİLLETİ VE ONUN YÜCE DEVLETİ her türlü oyunu bozmaya muktedirdir bunu unutmasın pkk-ypg liler onların boş beleş yancılarıhepsinin kafalarını ezer YÜCE TÜRK DEVLETİ

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evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 20:29
yılmaz yılmaz

ve hala nefes alıyor

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evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 19:17
FIRAT SELVİ FIRAT SELVİ

BU ŞEREFSİZ TÜRK SOYİSMİNİ KULLANARAK TÜRKLERE HAKARET EDİYOR, YA SOYİSMİNİ DEĞİŞTİRSİN YADA DEFOLUP GİTSİN

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evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 19:15
komedi komedi

Gavur senaryoyu kendisi yazıyor. Oynatmak istediği dansözleri bu aşağılık kadın gibi oynatıyor. İnsalığı bırak hayvanlığı bile haketmiyorsun. Sizin kurduğunuz planları bozan TÜRKİYE sizleri kudurtuyor. İlelebet payidar kalasın Canım Memleketim BİNNN CANIM OLSA HEPSİNİ SENİN İÇİN FEDA EDERİM...

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evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 18:37
27 27

O türk Askeri yakinda senin urayi yapacak merak eme

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evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 18:13
Haberin tüm yorumlarını okuyun (24 yorum)

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