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08.10.2019

Türk ordusuna bölgedeki aşiretlerden operasyon desteği! |Video

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, ABD'nin Suriye'deki terörist gruplara desteğine son vermesi çağrısında bulunarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik olası operasyonuna destek vereceklerini açıkladı. A Haber canlı yayınında konuşan Ceis Aşireti Lideri Sadullah Berri çarpıcı açıklamalarda bulundu. Berri, "Arap, Türkmen aşiretleri hazır. Türk ordusu ile birlikte inşallah bizler de Fırat'ın doğusuna girmek için hazırız." ifadelerini kullandı.

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