Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş operasyon açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat’ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon için, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. ABD ile güvenli bölge konusunda müzakere başlattık." açıklamasını bulundu. Çavuşoğlu, "Başkan Erdoğan'ın Trump'a biz harekâtı başlatacağız" mesajını verdiğini duyurdu ve "Tek hedefimiz bölgedeki teröristler" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'ye olası harekat hakkında, "Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız" dedi.





"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"



Bakan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon için, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. ABD ile güvenli bölge konusunda müzakere başlattık." açıklamasını bulundu.



"İLGİLİ ÜLKELERE BİLDİRİMDE BULUNACAĞIZ"

Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız" ifadelerine yer verdi.



Çavuşoğlu, "Başkan Erdoğan'ın Trump'a biz harekâtı başlatacağız." mesajını verdiğini duyurdu.



"ABD BİZİ OYALAYINCA HAREKETE GEÇTİK"



ABD'nin tutumuna da değinen Çavuşoğlu, "Tüm bu sebeplerden dolayı biz buraya bir harekâtı başlatma kararı almıştık. ABD Başkanı Donald Trump buradan çekileceklerini ve burada bir güvenli bölgeyi de birlikte oluşturmak istediklerini söyleyince, ABD ile güvenli bölge konusunda bir müzakere başlattık. Bu sürecin sadece bizi bir oyalama, ABD'nin bizi bir oyalama süreci olduğunu görünce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'a bizzat kendisi 'Artık sizinle müzakerelerimizde bir netice alamayacağız, siz bunlara destek vermeye devam ediyorsunuz dolayısıyla biz kendi başımıza bu harekâtı başlatacağız' dedi" ifadelerini kullandı.



"ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN BİR HAKKIMIZDIR"



Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Bu, her şeyden önce bizim Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'ndan ve BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızdır. Harekâtımızı, operasyonumuzu da bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Yine uluslararası hukuk çerçevesinde gerek askerlerimiz gerek biz Dışişleri Bakanlığı olarak, BM dâhil ve ilgili ülkelere, Suriye dâhil bildirimlerde bulunacağız. Bu harekât bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekât olacak. Ayrıca Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bu bölgeye dönmesi de mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler. Bu şekilde de Suriye'nin sınır bütünlüğüne de önemli bir katkıda bulunacağız."