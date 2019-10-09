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Ruhani'den Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Türkiye haklı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
RUHANİ'DEN FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON AÇIKLAMASI: TÜRKİYE HAKLI

Son dakika haberi... 'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları sürerken açıklamalar da peş peşe geliyor. yaptığı açıklamada, "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" dedi.

'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken 'den açıklama geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" dedi.

İRAN'DAN TÜRKİYE-IRAK SINIRINDA ASKERİ TATBİKAT

Öte yandan İran ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlattı.

İran ordusuna ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türkiye-Irak sınırındaki Urumiye kent kırsalında "Bir hedef, bir kurşun" sloganıyla tatbikat başlattığı bildirildi.

Açıklamada, tatbikata helikopterlerin desteklediği keşif piyade birimleri ve muharebe birliklerinin katıldığı belirtildi.

Önceden kamuoyuyla paylaşılmayan tatbikatın kaç gün süreceği hakkında ise bilgi verilmedi.

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