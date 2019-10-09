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Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan flaş operasyon açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
BAKAN AKAR'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon hakkında, "Harekatla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. İntikaller, hazırlıklar sürmekte" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı , "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Hava Harp Okulu'na geldi.

Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan flaş operasyon açıklaması | Video izle SON DAKİKA: BAKAN HULUSİ AKAR'DAN FLAŞ OPERASYON AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE

Hava Harp Okulu'na gelişinde MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, askeri öğrenci tören mangasını selamladı.



"HAREKAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTE"

Bakan Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekattaki hazırlıklarda gelinen son duruma ilişkin soruyu cevapladı.

Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulu'nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız." dedi.



"ŞANLI ORDUMUZ GÜVENLİ BÖLGE HAREKATI İÇİN HAZIRDIR"

Dün de Milli Savunma Bakanlığının Twitter hasabından, "Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır." mesajı paylaşılmıştı.

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