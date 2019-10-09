10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, terör örgütü YPG'nin sözcüsü ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
TÜRKİYE OPERASYONA HAZIRLANIRKEN FRANSA'DAN SKANDAL ADIM!

Macron, dün terör örgütü /'nın sözde sözcüsü ile görüştü. Macron, 'de terör örgütü 'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını söyledi.

Terör örgütü /'nın savunuculuğunu üstlenen Macron, dün terör örgütün sözde sözcüsü ile görüştü.

"DAYANIŞMA HALİNDEYİZ"

Macron 'de terör örgütü 'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını söyledi.

Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan skandal görüşme! Terör örgütü YPG’ye destek sözü verdi SON DAKİKA: FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON’DAN SKANDAL GÖRÜŞME! TERÖR ÖRGÜTÜ YPG’YE DESTEK SÖZÜ VERDİ

"ENDİŞELİYİZ"

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki olası operasyonu konusunda Fransa'nın endişeli tavrının değişmediği bildirildi.

ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK'ya destek mesajı ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYONDAN YPG/PKK'YA DESTEK MESAJI
YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı YPG/PKK'DAN AFRİN'E TOPÇU SALDIRISI
YPG mevzileri boş kaldı YPG MEVZİLERİ BOŞ KALDI

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
T&#220;RKO TÜRKO

DÜŞMANLAR KENDİLERİNİ DEŞİFRE ETTİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 09.10.2019 16:05
T&#220;RKO TÜRKO

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcüsü ile görüştü. Macron, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını söyledi.. COK ŞAŞIRDIM NİYEKİ O ZAMAN GELSİN VE SAVASSINLAR

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 16:03
neco neco

küfür tek millettir...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 15:45
Bahri Bahri

Teröristlerin en önde gideni,eli ,gözü masum kanına doymayan Fransa.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 15:11
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN