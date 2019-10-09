Fransa Cumhurbaşkanı Macron, terör örgütü YPG'nin sözcüsü ile görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcüsü ile görüştü. Macron, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını söyledi.
Terör örgütü YPG/PKK'nın savunuculuğunu üstlenen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün terör örgütün sözde sözcüsü ile görüştü.
"DAYANIŞMA HALİNDEYİZ"
Macron Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını söyledi.
"ENDİŞELİYİZ"
Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki olası operasyonu konusunda Fransa'nın endişeli tavrının değişmediği bildirildi.
kalan karakter 1000
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcüsü ile görüştü. Macron, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını söyledi.. COK ŞAŞIRDIM NİYEKİ O ZAMAN GELSİN VE SAVASSINLARcevapla 09.10.2019 16:03
Teröristlerin en önde gideni,eli ,gözü masum kanına doymayan Fransa.cevapla 09.10.2019 15:11
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan ABD'ye yanıt!
- Birecik'e havan mermisi düştü
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama
- Harekata destek için Fetih Suresi okunacak
- İlk bombardımanın ardından PYD'li teröristler bakın ne yaptı
- Tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı
- Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı!
- 90 bin camide Mehmetçik için dua edildi!
- Dünya basınında 'Barış Pınarı Harekatı' geniş yer buldu!
- MSB paylaştı! İşte kara harekatından ilk görüntüler!
- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS ek tercih sonuç tarihi!
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı!
- KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
- İstanbul'daki tüm camilerde sela okundu
- Son dakika: Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
- Ceylanpınar'da roketin düştüğü anlar kamerada
- Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm kesintisiz tek parça izle! | ATV
- Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? 10 Ekim Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
- Barış Pınarı Harekatı’na Suriyeli kanaat önderlerinden tam destek
- Barış Pınarı Harekatı ASELSAN'ın "Koral" ile başladı
- Seferberlik emri nedir? Seferberlik emri çıktı mı? Seferberlik emri şartları nelerdir?
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman bu akşam var mı, yayın tarihi ne zaman?