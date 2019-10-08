Pentagon'dan flaş açıklama! ''Birlikleri operasyon alanından çıkardık''
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ve İdlib'e gerçekleştireceği harekata ilişkin açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık" ifadelerine yer verildi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ve İdlib'e gerçekleştireceği harekata ilişkin açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık" ifadelerine yer verildi.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KÜSTAH SÖZLER
Pentagon açıklamanın devamında,"Ne yazık ki, Türkiye tek taraflı hareket etmeyi seçti. Sonuç olarak, ABD kuvvetlerini, güvenliklerini sağlamak için Suriye'nin kuzeyindeki olası Türk operasyonun rotasının dışına çıkardık. Şu anda Suriye'deki kuvvet varlığımızda hiçbir değişiklik yapmadık." ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'dan Suriye açıklaması
- ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK'ya destek mesajı
- Trump'a 'Türkiye' baskısı! Ortak özellikleri FETÖ yakınlığı
- Ekvador eski Devlet Başkanı Correa'dan sert yanıt!
- Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay!
- ABD tarihinin en tehlikeli seri katili
- Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan yazı
- Ünlü caddede sigara yasaklandı
- Trump'a yönelik azil soruşturması
- Ruhani'den Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Türkiye haklı
- Teslim olan PKK'lı teröristten çağrı: Siz de ailenize dönün
- Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan flaş operasyon açıklaması
- Son dakika: Dünya Bankası'ndan Türkiye için önemli açıklama
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 500’e düştü
- YPG'li teröristleri korku sardı! Beton bloklarla tünel inşa ediyorlar
- Avustralya'nın ünlü Bourke Caddesi'nde sigara yasaklandı
- Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay!
- İran ordusundan dikkat çeken hamle! Türkiye-Irak sınırında...
- Son dakika: İstanbul'da saldırı yapacaklardı! PKK’lılar yakalandı
- "Ankara'nın YPG'nin silahlandırılmasına tepkisini Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir"
- Son dakika: Kütahya'da 3,4 büyüklüğünde deprem
- 1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?