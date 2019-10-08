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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan operasyon açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

dakika haberi... Yardımcısı Fuat Oktay, " tehditlerle hareket edecek bir ülke değil. Türkiye kendi yolunu kendi belirler, kendi göbeğini kendi keser." dedi.

Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da Gazi Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Oktay, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen operasyona ilişkin şöyle konuştu:

''Fırat Kalkanı ve Afrin güvenli bölgelerine 370 bin mülteci 'den gönüllü geri dönüş yapmıştır. Şimdi sıra Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeyi oluşturmaktadır. Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır.

MESAJIMIZ NETTİR
Uluslararası camiaya mesajımız nettir; Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir. Söz konusu Türkiye'nin güvenliği olduğunda Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi Türkiye kendi yolunu kendi belirler kendi göbeğini kendisi keser, hiçbir şartla da kendi sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulmasına asla ve asla müsaade etmez. Bedeli ne olursa olsun.''

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