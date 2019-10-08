Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan operasyon açıklaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil. Türkiye kendi yolunu kendi belirler, kendi göbeğini kendi keser." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da Gazi Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Oktay, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen operasyona ilişkin şöyle konuştu: