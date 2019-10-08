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Terör örgütü YPG'nin korkusu HDP'ye de yansıdı! Sezai Temelli'den skandal sözler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'NİN KORKUSU HDP'YE DE YANSIDI

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapması an meselesi olan kritik harekatın yankıları sürerken Terör örgütü YPG'nin korkusu 'ye de yansıdı. 'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkan , harekata ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Temelli, (Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat) Uluslararası toplum nezdinde hiçbir kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin ve bu işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz" sözleriyle PKK/YPG'ye kalkan oldu.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki /PYG'li teröristlere yönelik olası operasyon öncesi muhalif odaklardan skandal açıklamalar gelmeye başladı. PKK'nın siyasi uzantısı Eş Genel Başkanı , Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna gerçekleştirmeyi planladığı operasyona ilişkin konuştu.

Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Uluslararası toplum nezdinde hiçbir kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin ve bu işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz." sözleriyle tepki çeken açıklamada bulundu.

Temelli'nin skandalları bununla da kalmadı.

SEZAİ TEMELLİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YI BÖYLE SAVUNDU

Tüm Türkiye halklarını, Ortadoğu, Avrupa halklarını "savaşa hayır" demek için yan yana gelmeye davet ettiklerini belirten Temelli, barış iradesinin savaş isteyenlere karşı güçlü bir şekilde ortaya konulamaması halinde bu felaketin bedelini çocukların, gelecek kuşakların ödeyeceğini öne sürdü.

Engellemelere rağmen barışın sesinin susturulamayacağını ifade eden Temelli, "Uluslararası toplum nezdinde hiçbir kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin ve bu işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz." diye konuştu.

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PKK/YPG'NİN KATLİAMLARINI GÖRMEZDEN GELDİ

Terör örgütünün katliamlarını görmezden gelen Sezai Temelli, "Biz bu savaşın başlamasını istemiyoruz. Çünkü bu savaşın hiçbir haklı gerekçesi yok. Hiçbir savaşın haklı gerekçesi olamaz. Savaşı başlatmak için türlü türlü bahaneler uyduruyorlar. Mülteci sorununu çözeceklermiş, yok Kürt koridoruna izin vermeyeceklermiş. Bu savaşın bir tek nedeni var; iktidarlarının ömrünü uzatmak, kendi bekaları için Türkiye halklarının bekasını yok etmek." iddialarında bulundu.

"Bu savaşın, Ortadoğu'nun yüz yıllık geleceğini yok edeceğini" öne süren Temelli, "Tarih tekerrür etmez ama tekerrür etmesinin nedeni işte bu aptallıklardır. Bu savaşın peşinde koşanlar nedeniyle bu coğrafya, bu acıları yaşamaya devam ediyor. AB ve BM başta olmak üzere tüm uluslararası topluma çağrı yapıyoruz; Erdoğan'ın savaş politikalarına dur deyin, yoksa bu savaş sadece Ortadoğu'yu, Suriye'nin kuzeyini yakmakla kalmayacak, bütün dünyayı bu ateşin içine çekmeye devam edecek." dedi.

Suriye'deki sorunun çözümünün siyasi yolla mümkün olabileceğini savunan Temelli, savaş politikalarıyla Suriye, Irak ve Türkiye için ancak çözümsüzlük üretilebileceğini ileri sürdü.

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TEZKEREYE KARŞI YANDAŞ ARADI, DESTEK İSTEDİ

TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan Irak ve Suriye tezkerelerine de değinen Temelli, bu tezkerelerin bir samimiyet testi olduğunu ileri sürdü ve tezkereye karşı duracak yandaşlar aradı.

Temelli, "Demokrasiden yana mısınız, faşizmden yana mısınız, barıştan yana mısınız, yoksa felaketten yana mısınız? İşte bu tezkereler bunu gösteriyor." dedi.

Meclise 20 yıldır tezkerelerin geldiğini aktaran Temelli, "Bu tezkerelere artık 'hayır' deme zamanı gelmiştir. Bu tezkerelere 'evet' derseniz, bir kez daha bu suça ortak olacaksınız." ifadesini kullanıldı.

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Sas Sas

Reis Hazırız...vatan hainlerine geçit yok...israil hazır mısın geliyoruz

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evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 17:48
27 27

ben bir vatandas olarak dayanamiyorum diyorumki Meciliste teröru Destekliyen her kim varsa Vatandasliktan cikarin Vekil olmasinlar adamlar acik acik teröru destekliyorlar aurupada Ülkemizi sikayet ediyorlar görmiyormusunuz Diyarbekirde insanlar HDP Cocuklarimizi daga kacirdiler kim bu hdp soruyorum size

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evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 17:46
T&#220;RKO TÜRKO

sezai Temelli'den skandal sözlere bizde sende git oraya bize karsı savas yiyiyorsa .

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evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 17:33
Sahin bey Sahin bey

Olan sen kimsin sen kürt bile degilsin Ben kürdüm ama sen ne oldugun beki biledegil sen benim hakimi savunamazsin ben bu vatanin cocuguyum ve ay yildiz bayragin altinda yasamaktan cok gururluyum bu bayragin altinda yasamak herkese nasip olmaz

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evet60
hayır0
cevapla 08.10.2019 17:11
Vatansever Vatansever

bu çırpınışları sırtlarını dayadıkları yok edilecek diye ve sıranın onlara geleceğinin bilincinde oldukları içindir.

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evet48
hayır0
cevapla 08.10.2019 16:20
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