BİZE ULAŞIN
07.10.2019
Son dakika: MİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon! PKK'lı Ayfer Kordu öldürüldü | Video
MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı. Operasyonda PKK'lı terörist Ayfer Kordu öldürüldü. Öte yandan operasyona ait görüntüler de paylaşıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.