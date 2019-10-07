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Mustafa Destici'den ABD'ye operasyon mesajı: Gölge etme yeter

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
ABD'YE OPERASYON MESAJI: GÖLGE ETME YETER

BBP Genel Başkanı , Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin, "ABD'den gelen 'Harekatı erken buluyoruz, desteklemiyoruz ya da birlikte olmayacağız' açıklamalarına karşı bizim tek sözümüz olur, gölge etme yeter." ifadelerini kullandı.

Destici, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçlerinin harekata başlamasının ardından güvenli bölgenin teröristlerden temizleneceğini ve sığınmacıların bir bölümünün buraya yerleştirileceğini belirtti.

"GÖLGE ETME YETER"

Harekata katılacak güvenlik güçlerine başarı dileyen Destici, "ABD'den gelen 'Harekatı erken buluyoruz, desteklemiyoruz ya da birlikte olmayacağız' açıklamalarına karşı bizim tek sözümüz olur, gölge etme yeter." değerlendirmesini yaptı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE KINAMA

Destici, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımının beğenilmesini şiddetle kınadığını vurgulayarak, "ABD Büyükelçiliği bu tavrıyla kimi beğenip kimi beğenmediğini de net olarak ortaya koyarken, Türkiye ve Türk milliyetçiliği düşmanlığı konusunda suç üstü yakalanmış oldu." ifadelerini kullandı.

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