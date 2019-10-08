BİZE ULAŞIN
Türkiye'nin operasyon hazırlığı sonrası PKK/YPG'de panik
Suriye'de ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin, Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn'daki hazırlıkları görüntülendi. Sınırın sıfır noktasındaki örgüt mensuplarının evlerin damlarını ve ağaçlık alanları brandalarla kapattıkları görüldü. Türkiye sınırına yakın bölgelere mevziler kuran teröristler, kent merkezinden sınıra kamyonlarla hafriyat getiriyor.
Giriş Tarihi: 08.10.2019 13:17 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 15:01
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8