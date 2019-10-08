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Türkiye'nin operasyon hazırlığı sonrası PKK/YPG'de panik

Suriye'de ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin, Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn'daki hazırlıkları görüntülendi. Sınırın sıfır noktasındaki örgüt mensuplarının evlerin damlarını ve ağaçlık alanları brandalarla kapattıkları görüldü. Türkiye sınırına yakın bölgelere mevziler kuran teröristler, kent merkezinden sınıra kamyonlarla hafriyat getiriyor.

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Giriş Tarihi: 08.10.2019 13:17 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 15:01
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Türkiye'nin operasyon hazırlığı sonrası PKK/YPG'de panik

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'daki hazırlıkları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, ABD'nin Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK'da panik hakim olduğu gözlendi.

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Türkiye'nin operasyon hazırlığı sonrası PKK/YPG'de panik

Sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattından görülebilen örgüt mensuplarının çalışmaları, AA ekiplerince görüntülendi.

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Türkiye'nin operasyon hazırlığı sonrası PKK/YPG'de panik

Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü.

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Türkiye'nin operasyon hazırlığı sonrası PKK/YPG'de panik

Sınıra çok yakın bölgeleri de çadır şeklinde bezlerle kapatarak mevzi oluşturan terör örgütü mensuplarının iş makineleriyle çalışmalar yaptığı öğrenildi.

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Türkiye'nin operasyon hazırlığı sonrası PKK/YPG'de panik

Rasulayn kent merkezinden çıkan bazı kamyonların sınır hattına hafriyat getirip boşaltmaları da kameralara yansıdı.

Hareketliliğin yaşandığı sınır hattında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar da devriye faaliyetini sürdürüyor.