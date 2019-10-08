Başkan Erdoğan: Bosna'nın durumu önemli, çalışmalar kıymetli
Başkan Erdoğan, Sırbistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında katıldığı Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bosna'nın durumuna dikkat çekti.
Dün resmi temaslar için Sırbistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.
ÖZEL OLARAK TEŞEKKÜR ETTİ
Başkan Erdoğan, "Sırbistan için değerli ev sahipliği ve bu toplantılara hem katılımı hem de ev sahipliği için değerli dostum sayın Vucic'e teşekkür ediyorum." dedi.
"AYRICA KIYMET VERİYORUZ"
Erdoğan, "Yol medeniyettir anlayışıyla bu çalışmalarımızın çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Bosna'nın durumu önemli. Bu anlamda yapacağımız çalışmalar ve toplantılara ayrıca kıymet veriyoruz." ifadelerini kullandı.
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