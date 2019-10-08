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Başkan Erdoğan: Bosna'nın durumu önemli, çalışmalar kıymetli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
İŞTE ERDOĞAN'IN SIRBİSTAN'DA DİKKAT ÇEKTİĞİ KONU

Başkan Erdoğan, 'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında katıldığı Türkiye-Sırbistan-Bosna önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bosna'nın durumuna dikkat çekti.

Dün resmi temaslar için 'a giden Başkan , Türkiye-Sırbistan-Bosna önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZEL OLARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Erdoğan, "Sırbistan için değerli ev sahipliği ve bu toplantılara hem katılımı hem de ev sahipliği için değerli dostum sayın Vucic'e teşekkür ediyorum." dedi.

"AYRICA KIYMET VERİYORUZ"

Erdoğan, "Yol medeniyettir anlayışıyla bu çalışmalarımızın çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Bosna'nın durumu önemli. Bu anlamda yapacağımız çalışmalar ve toplantılara ayrıca kıymet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SIRBİSTAN'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR |VİDEO

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