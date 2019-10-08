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08.10.2019

Meral Akşener'den Fırat'ın doğusuna operasyona destek açıklaması | Video izle

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili hükümete destek açıklaması geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, "Sayın Erdoğan'a çağrımız; Fırat’ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır. Milletin de bizim de beklentimiz budur.” şeklinde konuştu.



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