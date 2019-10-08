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Son dakika: MİT ve TSK'dan kritik operasyon! 9 PKK'lı öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
MİT VE TSK'DAN PKK'YA KRİTİK OPERASYON

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Öte yandan Bingöl kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 13 sığınak ve depo imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

9 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

ve 'in koordineli çalışmasıyla bölgede tespit edilen bölücü örgüt mensubu 9 terörist etkisiz hale getirildi.

BAKANLIKTAN MESAJ

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" mesajı verildi.



BİNGÖL'DE PKK'LI TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI 13 SIĞINAK VE DEPO İMHA EDİLDİ

Bingöl kırsalında düzenlenen operasyonda 'lı teröristlerce kullanılan 13 sığınak ve depo imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen çalışma sonucu terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapan zanlıların yakalanması, örgütün kullandığı sığınak ve barınakların belirlenerek imha edilmesine yönelik 30 Eylül'de başlatılan operasyon dün tamamlandı.

PKK/KCK iş birlikçilerine yönelik il genelinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u adli kontrol kararıyla, biri ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda yapılan istihbarı çalışmalar, yer göstermeler ve arazi aramalarında 13 sığınak ve depo tespit edildi.

Söz konusu sığınak ve depolarda kalaşnikof piyade tüfeği, 17 el bombası, 23 roketatar mühimmatı, 331 fişek, 240 elektrikli fünye, 15 metre infilaklı fitil, 4 telsiz, 3 dürbün, patlayıcı infilak ettirmede kullanılan çeşitli malzemeler, veri depolama aletleri ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi bulundu.

Sığınak ve depolar imha edildi.

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