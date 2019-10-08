Son dakika: Trump, Erdoğan ile görüşme tarihini açıkladı
Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump ile Başkan Erdoğan'ın kritik görüşmesinin tarihi belli oldu. Trump "Erdoğan ile 13 Kasım'da görüşeceğiz." dedi.
ABD Başkanı Trump'tan son dakika açıklamalar geldi.
Trump, Başkan Erdoğan ile gerçekleşecek görüşmenin tarihini açıkladı.
Twitter'dan mesajlarını paylaşan Trump, " Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Türkiye İdlib'de pek çok canı kurtarmama yardım etti. Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da Washington'da konuğum olacak." dedi.
TRUMP'TAN 25 DAKİKA SONRA SKANDAL AÇIKLAMALAR
ABD Başkanı Donald Trump, bu açıklamalarından 25 dakika sonra Türkiye'ye yine tehditler savurdu. Trump "Türkiye, herhangi bir gereksiz çatışmanın ülkenin ekonomisi ve kırılgan para birimi için yıkıcı olacağını sonuna kadar anlıyor" dedi.
Trump açıklamalarında, "Suriye'den çekilme aşamasında olabiliriz, ancak bu, özel insanlar ve harika savaşçılar olan Kürtleri terk ettiğimiz anlamına gelmiyor. Aynı şekilde, NATO ve ticari ortağımız olan Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Türkiye'de büyük bir Kürt nüfusu var ve Türkiye, Suriye bölgesinde sadece 50 askerimiz kaldığını ve onların çekilmesi durumunda herhangi bir gereksiz çatışmanın ülkenin ekonomisi ve kırılgan para birimi için yıkıcı olacağını sonuna kadar anlıyor. Kürtlere finansal ve silah olarak destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.
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