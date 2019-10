İYİ Parti HDP ile yola devam edecek mi?

CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin söylemleri ve eylemleri arasında büyük uçurumlar oluştu. CHP'nin HDP ile olan ilişkisini sert sözlerle eleştiren İYİ Parti, Berlin'de PKK ve HDP'li isimlerle aynı konferansa katıldı. "HDP ile yan yana olmayız diyen" İYİ Parti'nin Berlin'de PKK ve HDP'li isimlerle birlikte konferansa katılmasını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "HDP'li Leyla Güven'in dokunulmazlığının kaldırılmasını haklı olarak talep ederken, çok daha beterini söyleyip yaptıkları için kaçak durumda olan PKK'lıların toplantısına İYİ Parti temsilcisi göndermesinin arasındaki uçurumun fark edilmeyeceğini mi düşünüyor? İYİ Parti, HDP ile devam edecek mi?" diye sordu.

Yerel seçimlere Millet İttifakı adı altında giren İYİ Parti ve CHP'nin arasındaki HDP ile iş birliği kavgası devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CHP'nin HDP'ye yakınlaştığını söyleyerek, "CHP'nin HDP'ye doğru adımlarını görüyoruz. Biz bu konuda endişeliyiz. Bu adımları tereddütle izliyoruz. Hassasiyetlerimizin görülmesi lazım. Yakın markajda tutacağım diye kurumsal ilişkiye geçerseniz o kurumsal ilişki bizi dışarı çıkarır" ifadeleriyle ittifakı olan CHP'ye yüklenmişti.

Bir diğer İYİ Partili isim Lütfü Türkkan ise konuyla ilgili "Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın. Kimse bizi CHP ile koalisyon yapan bir parti olarak göstermesin. Biz CHP ile aynı görüşe sahip bir parti değiliz. Biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti mi bitti". Şeklinde konuşmuştu.

İYİ PARTİ HDP KONUSUNDA CHP'DEN FARKLI NOKTADA DEĞİL

İYİ Parti, CHP'yi HDP ile iş birliği yapmakla suçlarken kendi faaliyetleri de aslında CHP'den çok farklı bir noktada olmadıklarını gösterdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de FETÖ ve PKK'dan aranan isimlerle HDP'li isimlerin de yer aldığı konferansa İYİ Parti'nin Berlin Temsilcisi Mahican Balcı'nın da katılması dikkat çekmişti.

Konferansa katılan İYİ Partili Mahican Balcı'nın katılımcılara Akşener'in selamını iletmesi, partinin kapalı kapılar arkasından HDP ile iş birliğini açıkça gözler önüne serdi.

Öte yandan Akşener'in ne HDP'yi ne de PKK'yı kınamazken Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelere "HDP il binası önünde beklemeyin" mesajını göndermesi İYİ Parti'nin göstermeye çalıştığı HDP'den uzak tavrın yalan olduğunu ortaya çıkardı.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan şu ifadelere yer verdi:

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın, CHP'li Faik Öztrak ile birlikte, IMF'nin Türkiye Şefi Donal McGettigan ve IMF Avrupa Birimi Direktörü Poul Thomsen'ın ekibiyle birlikte Ankara'daki bir otel odasında yaptığı görüşme sırasında Berlin'de ayrı bir toplantı vardı.

İçlerinde FETÖ ve PKK iltisakları sebebiyle Türkiye'den kaçan Can Dündar, Hayko Bağdat ve Hatip Dicle gibi isimler ile PKK yanlısı bildiriye imza atmış 'Barış Akademisyenleri'nin de olduğu toplantıya HDP'den Mithat Sancar ve Nursel Aydoğan, Saadet Partisi'nden Cihangir İslam, CHP'den Ali Şeker katılmıştı.

Ancak bundan daha ilginci, İP'in Berlin Temsilcisi Mahican Balcı'nın da katılımcılar arasında olmasıydı.

Üstelik konuşmasına "Size Meral Akşener'in selamını getirdim" diyerek başlayan Balcı, Akşener'in bilgisi dahilinde hareket ettiğini de tasdik etmişti. Salondan da büyük alkış almıştı.

İYİ PARTİ HDP İLE DEVAM EDECEK Mİ?

CHP'nin İP'le kurduğu Millet İttifakı'na HDP'nin de dahil olduğuna dair pek çok işaret zaten vardı.

Bunlardan en belirgini HDP'nin bazı büyük şehirlerde aday göstermeyip, Demirtaş'ın da bu adaylara açıktan oy istemesiydi. Fakat bu toplantı bir dönüm noktasıdır.

Bu toplantının aynısı, aynı isimlerle Ankara'da yapılsaydı kıyamet kopardı. Fakat Berlin'de, kaçak FETÖ'cü ve PKK'lılarla yapılınca görmezden gelineceği mi sanılıyor?

Akşener, Diyarbakır annelerine HDP'nin kapısında beklememeyi salık verip, HDP'li Leyla Güven'in dokunulmazlığının kaldırılmasını haklı olarak talep ederken, çok daha beterini söyleyip yaptıkları için kaçak durumda olan PKK'lıların toplantısına İYİ Parti temsilcisi göndermesinin arasındaki uçurumun fark edilmeyeceğini mi düşünüyor? İYİ Parti, HDP ile devam edecek mi?

Filmlerde gösterilmeyen New York

Bu sene, her zamankinden daha da kirli ve keşmekeş bir şehirdi karşılaştığımız.

Kaldığımız otelin çavresinde nerdeyse kaldırım başı bir evsizle karşılaşmak yürek burkucuydu.

Keza metroda da bazı kompartımanları 'ev' edinmiş insanları görmek, onlarla yolculuk etmemek için diğer kompartımanlara yönelenleri görmek de...

Geçen seneki bir araştırmaya göre ülkenin evsiz nüfusunun %14'ü New York'ta yaşıyor ve bu rakam 78.676 kişiye tekabül ediyor.

Şehrin üst sınıfının kaldığı yerler dahil olmak üzere havada yer yer kesif bir idrar kokusu var; metroda ise nerdeyse her yer böyle kokuyor. New York'un 'fare sorunu' nispeten ünlü olduğu için yazmaya gerek duymadım.

Filmlerde genelde ışıltılı ve büyüleyici bir mekânmış gibi yansıtılan bu şehrin esas hikâyesini, sokaklarını arşınlamadan anlamak zor. Biliyorum, yine muhalif okurlarım 'dünya bizi kıskanıyor' diye dalga geçecek ama dünyanın en gelişmiş ülkesinin en gelişmiş şehrine dair bu gerçekleri de bilmenizi istedim.