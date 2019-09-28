Son dakika: İstanbul'da 18 'gaybubet evine' operasyon
Son dakika haberi... FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da 18 'gaybubet evine' operasyon düzenleyen polis, 12 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 12'si yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt yöneticisi ve üyesi oldukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 12'si yakalandı.
Operasyonda, farklı bir FETÖ soruşturmasından hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi daha gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltındaki 13 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul'da korkutan deprem!
- AK Parti'den af açıklaması: Bir an önce...
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriye' çarkı!
- İstanbul’da 314 artçı deprem
- MHP'den Kılıçdaroğlu'na 'deprem' tepkisi
- CHP’nin Suriye konferansına terör yandaşı katıldı
- Tefecilik operasyonunda FETÖ bulgusu!
- Gözler oradaydı! Ve karar verildi...
- ASELSAN denizde ilke imza atıyor
- 21 bin kaçak yapı yıkılacak...
- Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinle! Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı radyo yayını var mı?
- Galatasaray Fenerbahçe şifresiz veren kanallar listesi! GS FB maçını veren yabancı kanallar…
- Win Sports nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı Win Sports TV frekans ayarları!
- Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2019 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- 2020 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 YKS, KPSS, DGS ne zaman?
- Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Güney’den tartışma yaratan sözler!
- Hercai 14. son bölüm tek parça izle! Hercai 14. bölüm izle! | ATV
- En uygun taşıt kredisi hangi bankada? Araba alacaklara müjde… Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
- Derbi ne zaman? GS FB maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
- Son dakika: FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında karar
- Bakan Hulusi Akar’dan bordo berelilere ziyaret