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Son dakika: İstanbul'da 18 'gaybubet evine' operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
İSTANBUL'DA 18 'GAYBUBET EVİNE' OPERASYON

Son dakika haberi... 'ye yönelik operasyonlar sürüyor. 'da 18 'gaybubet evine' operasyon düzenleyen polis, 12 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü () yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 12'si yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt yöneticisi ve üyesi oldukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 12'si yakalandı.

Operasyonda, farklı bir FETÖ soruşturmasından hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi daha gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltındaki 13 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

AA

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