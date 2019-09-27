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FETÖ'cü sandık görevlisinin eşi de FETÖ şüphelisi çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
FETÖ'CÜ SANDIK GÖREVLİSİNİN EŞİ DE FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

'ya yapılan  seçimlerde mensuplarının sonuçlarını etkiledikleriyle ilgili hakkında dava açılan şüphelilerden biri de idi. Konak hakkında 'nca hazırlanan iddianamede 'Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan hapis cezası talep edildi. Konak’ın eşi ’ın devlet büyükleri ve bazı önemli isimler hakkında yasa dışı sorgulama yapan denetçileri arasında bulunduğu belirlendi.

'nca, seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla hakkında dava açılan isimler arasında bulunan 'ın ilginç bağlantıları ortaya çıktı. Konak'ın eşi 'ın devlet büyükleri ve bazı önemli isimler hakkında yasa dışı sorgulama yapan murakıpları arasında bulunduğu belirlendi. Hakkında '' davası açılan Gökhan Konak aynı zamanda örgütün kriptolu haberleşme uygulaması kullanıcısı çıktı.

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İddianamede, şüphelinin örgütün finans kaynağı Bankasya'da örgüt elebaşı Gülen'in talimatı sonrası hesap açtırdığı ve bu hesaba para yatırdığı belirtildi. Şüphelinin 2011'den 2014 yılları arasında örgüte ait Anadolu Kurul ve Mavera Eğitim isimli yurt-okul-dershanede kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli Konak ifadesinde 2015 yılından bu yana Maltepe'de bulunan devlet okulunda öğretmenlik yaptığını söyledi. Konak ifadesinde ayrıca eşi Gökhan Konak'ın BDDK'da eskiden memur olduğunu belirtti.

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EŞİ FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

Şüphelinin eşi Gökhan Konak hakkında yapılan araştırmada da ilginç sonuçlara ulaşıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün BDDK yapılanması içerisinde yer aldığı iddiasıyla hakkında iddianame düzenlenen Gökhan Konak'ın BDDK'da devlet büyükleri ve bazı özel isimlerin hesap ve mali bilgilerini sorgulayan kişiler arasında bulunduğu anlaşıldı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Gökhan Konak'ın İstanbul 14. 'nde FETÖ davasında yargılandığı ortaya çıktı. 2016 yılında meslekten ihraç edilen Gökhan Konak'ın BDDK çalışma esaslarına aykırı şekilde işadamı 'in hesaplarına hiçbir görevlendirme bulunmadan sekiz farklı bankadan 12 kez giriş yaptığı belirlendi.

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FETÖ EVİ SORUMLUSU

İtirafçı C.M., Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, İstanbul'dan mezun olup Ankara'ya geldiğini, Dutluk'ta pazarın az ilerisinde camiye yakın bir çalışma evine yerleştiğini, ilk olarak bu evde Gökhan Konak tarafından karşılandığını, evin sorumlusunun da bu kişi olduğunu söyledi.

Diğer itirafçı A.Y. ise ifadesinde, örgütte kendisine bağlı öğretmenler arasında Gökhan Konak'ın da bulunduğunu, şahsın öncesinde cemaat evlerinde öğrenci olup sonrasında öğretmen olduğunu söyledi.

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