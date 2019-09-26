Başkan Erdoğan'dan 10. Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği'nde önemli açıklamalar

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10. Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacmiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan,"İki lider olarak ülkelerimiz arasında pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz. Sayın Trump ile yaptığımız görüşmede ikili ticaret hacmimiz için 100 milyar dolarlık hedef belirledik." ifadelerini kullandı.

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10. Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı güçlü, kapsamlı ve stratejik müttefiklik ilişkisi vardır.

Son dönemde TÜRK- ABD ilişkilerinin test edildiği dönem yaşadık.

İki lider olarak ülkelerimiz arasında pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz.

Sayın Trump ile yaptığımız görüşmede ikili ticaret hacmimiz için 100 milyon dolarlık hedef belirledik.

1800'den fazla Amerikan firması Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bu firmaların ülkemizdeki güncel yatırımları 50 milyar doları aşıyor.

Türk firmalarının Amerika'daki yatırımları da 5 milyar dolara yaklaşmış bulunuyor.

Cari açık sorununu önemli oranda çözdük.

ABD'nin ülkemizde olan ticaretinin 21 milyar dolarda kalmasını yeterli bulmuyoruz.

ABD'nin ülkemize koyduğu bazı tedbirleri yeniden değerlendirmesini ve kaldırmasını istiyoruz.

ABD'nin önümüzdeki dönemlerde almayı planladığı önlemlerden Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz. Biz her şeyden stratejik ortağız.



15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türk ekonomisiyle ilgili kasıtlı, ön yargılı bir kampanya sürdürüyor.

Türkiye bölgesinde bir istikrar adası olmaya devam ediyor.

2002'den bu yana 215 milyar doları aşan doğrudan yatırımın Türkiye'yi tercih etmesi bunun işaretlerinden biridir.

Uluslararası yatırımcılar için Türkiye en önemli çekim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Küresel ekonomik durgunluğa rağmen Türkiye çekim merkezi olmayı sürdürüyor.

Dünya bankası iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye son 10 yılda 30 basamak birden yükselmiştir.

Türkiye en çok turist çeken 6.ülke konumuna geldik. Bu sene turizmde rekora koşuyoruz. Turizm sektöründe yakaladığımız başarının da etkisiyle ekonomimizi cari fazla veren bir duruma getirdik.

Türkiye son 17 yılda bir taraftan ekonomisini büyütüp demokrasisine dönük pek çok saldırıyı da püskürtmeyi başarmıştır.