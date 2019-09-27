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Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
20 İLDE OPERASYON BAŞLADI! GÖZALTILAR VAR

haberi... 'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen merkezli operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

'ye yönelik operasyonlar sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen tamamı daha ihraç edilen 33 değişik rütbede asker şüpheli hakkında 27.09.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

20 ili kapsayan gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi. Şu ana kadar 17 şahsın yakalandığı kaydedildi.

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