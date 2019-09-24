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Son dakika: Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığında FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
SON DAKİKA: DENİZ KUVVETLERİ VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA FETÖ OPERASYONU

Son dakika haberi... Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki yapılanması soruşturmasında 7'si muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan ' nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından PERİYODİK ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 7 si halen aktif çalışan 20 değişik rütbelerde asker şüpheli hakkında 24.09.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. 8 ili kapsayan gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA-DHA
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