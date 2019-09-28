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Tefecilik ihbarı üzerine yapılan operasyonda FETÖ bulgusu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2019
TEFECİLİK OPERASYONUNDA FETÖ BULGUSU!

'nin Çal ilçesinde tefecilik ihbarı üzerine bir evde yapılan aramada kapatılan 'ya ait hesap dökümleri bulundu. Şüphelinin ile irtibatlı olup olmadığına yönelik soruşturma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Süller Mahallesi'nde yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı öne sürülen kişinin evinde arama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zanlı M.S'nin (69) evinde 'ya ait hesap dökümleri ele geçirildi. M.S'nin ile irtibatlı olup olmadığına yönelik soruşturma başlatıldı.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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