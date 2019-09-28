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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 77 yapıda ağır hasar tespit edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
BAKANLIK AÇIKLADI! İSTANBUL DEPREMİNDE...

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Çevre ve yetkililerince il genelinde çalışmaları yapıldı 3 bin 102'si bağımsız birim, 74'ü kamu binası olmak üzere toplam 3 bin 176 yapıda gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında, 77 ağır hasarlı yapı tespit edildi.

'da meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmalarında, toplam 77 yapıda ağır hasar tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, 26 Eylül'de 'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Çevre ve yetkililerince il genelinde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında bugüne kadar kamu yapıları, konut ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

KAMU BİNALARINDA 9 AĞIR HASARLI BİNA TESPİT EDİLDİ
Kamu binalarında yapılan incelemelerde 7'si hastane, 49'u okul, 9'u idari bina olmak üzere 65 hasarsız, 1'i hastane, 4'ü okul, 4'ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi.

Öte yandan 68 kamu yapısında incelemeler devam ediyor.

68 AĞIR HASARLI BİNA TESPİT EDİLDİ
Bakanlık tarafından konut ve iş yerlerinde yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında ise 3 bin 102 bağımsız birim incelendi.

İncelemeler neticesinde bin 987 hasarsız, 610 az hasarlı, 68 de ağır hasarlı bina tespit edildi.

Depremin ardından yıkık bina olmazken, 437 yapı da öncesi riskli olduğu için kapsam dışı sayıldı.

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