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'Seçimlerde usulsüzlük' iddiasıyla açılan FETÖ davaları yeni değil

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
SEÇİMDE USULSÜZLÜK DAVASINDA TARİH DETAYI

Cumhuriyet Başsavcılığınca, yerel seçimlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 37 sanık hakkında kapsamında açılan davalara ilişkin 7 ayrı iddianamenin tarihlerinin yeni olmadığı ortaya çıktı. Gönderildikleri mahkemelerce kabul edilen 2 sanıklı davanın iddianamesi 16 Temmuz, 10 sanıklı açılan davanın iddianamesi 1 Ağustos, 8 sanıklı açılan davanın iddianamesi 9 Ağustos, 6 sanıklı davanın iddianamesi 1 Ağustos, yine 8 sanıklı başka bir davanın iddianamesi ise 9 Ağustos'ta hazırlandı. Soruşturmaya ilişkin başsavcılıkça onaylanan 2 iki ayrı iddianame ise 19 Eylül'de hazırlanarak ağır ceza mahkemelerine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, yerel seçimlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 37 sanık hakkında kapsamında açılan davalara ilişkin 7 ayrı iddianamenin tarihlerinin yeni olmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin şikayetler üzerine başlatılan soruşturma üzerine, aralarında sandık kurulu başkan ve üyelerinin de bulunduğu 37 sanık hakkında FETÖ kapsamında düzenlenen 7 ayrı iddianame ağır ceza mahkemelerine sunuldu.

Söz konusu iddianamelerin hazırlanarak mahkemeye sunulmasının yeni olmadığı ortaya çıktı.

Savcılıkça hazırlanan 2 sanıklı ve İstanbul 13. kabul edilen iddianamenin 16 Temmuz'da, 10 sanıklı ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin 1 Ağustos'ta, 8 sanıklı ve İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin 9 Ağustos'ta, 6 sanıklı ve İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ise 1 Ağustos'ta, 8 sanıklı ve İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin 9 Ağustos'ta düzenlendiği öğrenildi.

Biri tek, diğeri iki sanıklı iki ayrı iddianamenin ise 19 Eylül'de hazırlanarak İstanbul'daki ağır ceza mahkemelerine gönderildi.

Kabul edilen iddianameler kapsamında açılan davalarda yargılanacak sanıklar gelecek aydan itibaren hakim karşısına çıkmaya başlayacak.

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mart yerel seçimlerinde ve 'de usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 16 Eylül'de hazırlanan 3 ayrı iddianame de gönderildiği Anadolu 35 , 40. Asliye Ceza Mahkemesi ve 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

AA

Son dakika: 31 Mart seçimlerindeki usulsüzlükle ilgili flaş gelişme! 37 kişi hakkında FETÖ'den dava açıldı SON DAKİKA: 31 MART SEÇİMLERİNDEKİ USULSÜZLÜKLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! 37 KİŞİ HAKKINDA FETÖ'DEN DAVA AÇILDI
31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme 31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE USULSÜZLÜK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

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