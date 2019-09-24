FETÖ operasyonu! 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Ayrıntılar geliyor....
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