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FETÖ operasyonu! 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
DÜĞMEYE BASILDI! POLİS 40 İSMİN PEŞİNDE

'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor....

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