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İstanbul'da deprem! Türkiye deprem haritası olay oldu: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?
İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası gözler uzmanlara çevrildi. Türkiye deprem haritası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. İstanbul'da 3 gün arayla meydana gelen depremler sonrası internet üzerinde araştırmalar başladı. Deprem haritaları dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir, bölge bölge deprem riskinin gösterildiği haritalardır. Ülkemizde de 5 farklı deprem bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ili 1.derece deprem bölgesi olarak gösterilmektedir. İşte, Türkiye'nin deprem haritası.
Giriş Tarihi: 26.09.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 12:08
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