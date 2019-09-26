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Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜRK DİL BAYRAMI MESAJI

Başkan 26 Eylül dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Türk Dil Bayramı’nın, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm Milletimiz için, dilimizin korunması ve zenginleştirilmesi açısından hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan 26 Eylül dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

"HAYIRLI BİR UYANIŞA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: #TürkDilBayramı'nın, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm Milletimiz için, dilimizin korunması ve zenginleştirilmesi açısından hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum.

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