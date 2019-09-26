İstanbul depremi sonrası büyük istanbul depremi gündem oldu! Deprem kahini büyük deprem için ne dedi?

"TÜRKİYE SIRADAKİ YER OLABİLİR"

Geçtiğimiz günlerde A Haber'e konuşan ve "Türkiye sıradaki yer olabilir." açıklamasında bulunan Hoogerbeets "Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir." diyerek Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu vurgulamıştı.