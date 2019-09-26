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İstanbul depremi sonrası büyük istanbul depremi gündem oldu! Deprem kahini büyük deprem için ne dedi?
İstanbul'da deprem meydana geldi. 2 gün önce yaşanan İstanbul depreminin ardından bir depremin daha meydana gelmesi herkesi korkuttu. Beklenen büyük İstanbul depreminin yaklaşıp yaklaşmadığı merak edildi. Türkiye ve İstanbul'u büyük deprem konusunda uyaran deprem kahini Frank Hoogerbeets akıllara geldi. Türk halkını uyaran Frank Hoogerbeets, yeniden Türkiye'nin gündemi oldu. Marmara Ereğlisi'nde gerçekleşen 4,6'lık depremin ardından gelen Silivri'deki 3,6'lık deprem sonrası İstanbul'da beklenen büyük deprem merak konusu oldu. Bu depremler büyük depremin habercisi mi? Gözler deprem kahini Frank Hoogerbeets'e çevrildi.
Giriş Tarihi: 26.09.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 11:04
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