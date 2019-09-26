İstanbul Valiliği açıkladı! İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt verdi. "7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir." diyen Yerlikaya, "Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır.
7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir. Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır."
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