26 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.09.2019

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul depreminin bilançosunu açıkladı | Video

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul depreminin bilançosunu açıkladı. Oktay "Bahçelievler'de 2 bina tahliye edildi, Avcılar'da bir minare yıkıldı. 28 kişiye müdahale edildi. 2 yaralı kırıklar nedeniyle hastanede." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depreminin bilançosunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depreminin bilançosunu açıkladı
İstanbul’da yarın okullar tatil edildi mi?
İstanbul’da yarın okullar tatil edildi mi?
Beyoğlu'nda bir bina boşaltıldı
Beyoğlu'nda bir bina boşaltıldı
İtalyan yerbilimci profesör depreme böyle yakalandı! İşte o anlar
İtalyan yerbilimci profesör depreme böyle yakalandı! İşte o anlar
'15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün halatları koptu' yalanı
'15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün halatları koptu' yalanı
Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili flaş açıklama: Bundan sonraki süreçte...
Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili flaş açıklama: Bundan sonraki süreçte...
İstanbul depreminde can kaybı var mı?
İstanbul depreminde can kaybı var mı?
Avcılar'da minarenin devrilme anı kameraya yansıdı
Avcılar'da minarenin devrilme anı kameraya yansıdı
PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilme anı kameraya böyle yansıdı
PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilme anı kameraya böyle yansıdı
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz: Hasar yok
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz: Hasar yok
Depremde Köprü halatı koptu iddiasına Erdoğan'dan sert tepki
Depremde "Köprü halatı koptu" iddiasına Erdoğan'dan sert tepki
Esenyurt kaymakamlık binasında panik anları
Esenyurt kaymakamlık binasında panik anları
Daha Fazla Video Göster