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26.09.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul depreminin bilançosunu açıkladı | Video
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul depreminin bilançosunu açıkladı. Oktay "Bahçelievler'de 2 bina tahliye edildi, Avcılar'da bir minare yıkıldı. 28 kişiye müdahale edildi. 2 yaralı kırıklar nedeniyle hastanede." dedi.
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