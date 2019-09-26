Türk Telekom'dan son dakika deprem açıklaması
Türk Telekom, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında hatlarda meydana gelen kesintiyle ilgili açıklama yaptı. Şirketin twitter hesabından yapılan açıklamada "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, genişbant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz" denildi.
Türk Telekom, bugün saat 14:00'te İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında iletişimde meydana gelen kesintiyle ilgili açıklama yaptı. Türk Telekom depremin ardından sosyal medyada yoğun eleştiri almış, Twitter'da en çok aranan ikinci kelime olmuştu.
Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, genişbant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz"
İstanbul'da meydana gelen depremle birlikte milyonlarca kişi telefonlarına sarılmış telefon hatları kilitlenmişti. GSM operatörlerinin ses aramaları sonuç vermeyince, yaşanan depremin hemen sonrası yakınlarından haber almak isteyenler internet hatları üzerinden yapılan WhatsApp ve benzeri aramalara yönelmişti.
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