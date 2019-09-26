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İstanbul'da deprem sonrası trafik yoğunluğu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019
İSTANBUL'DA DEPREM SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU

Son dakika haberi... 'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından trafik durma noktasına geldi. İstanbul'da depremin ardından bazı noktalarda trafik yoğunlaştı.

Okulların tatil edilip servislerin yola çıkmasının da etkisiyle D - 100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.

Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre saat 16.30 itibariyle yoğunluk yüzde 63'e ulaştı. TEM Otoyolu istikameti; Gaziosmanpaşa'dan 'ne kadar trafik yoğun seyretti.

D-100 Karayolu Ankara istikameti Bakırköy'den Şehitler Köprüsü'ne kadar, ters yönde ise 15 Temmuz Köprüsünden Avcılar'a kadar trafik oldukça yoğun seyretti.

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