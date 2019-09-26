İstanbul'da deprem sonrası trafik yoğunluğu
Giriş Tarihi: 26.09.2019
Son dakika haberi... İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından trafik durma noktasına geldi. İstanbul'da depremin ardından bazı noktalarda trafik yoğunlaştı.
Okulların tatil edilip servislerin yola çıkmasının da etkisiyle D - 100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre saat 16.30 itibariyle yoğunluk yüzde 63'e ulaştı. TEM Otoyolu Ankara istikameti; Gaziosmanpaşa'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik yoğun seyretti.
D-100 Karayolu Ankara istikameti Bakırköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, ters yönde ise 15 Temmuz Köprüsünden Avcılar'a kadar trafik oldukça yoğun seyretti.
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