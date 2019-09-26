Türk Telekom neden çekmiyor? Deprem sonrası Türk Telekom çekmiyor! Türk Telekom düzeldi mi?

Deprem sonrası GSM hatlarında oluşan problemler devam ediyor. “Türk Telekom çekmiyor” sözleriyle sosyal medyadan mesajlar paylaşan vatandaşlar Türk Telekom neden çekmiyor? sorusuna yanıt arıyor. Türk Telekom düzeldi mi? Türk Telekom tarafından konuyla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İşte Türk Telekom neden çekmiyor sorusunun yanıtı!

Türk Telekom neden çekmiyor? İstanbul Silivri'de yaşanan deprem sonrası Türk Telekom aboneleri iletişimde sorun yaşamaya başladı. Peki, Türk Telekom düzeldi mi? İstanbul'da meydana gelen depremle birlikte milyonlarca kişi telefonlarına sarılmış telefon hatları kilitlenmişti. GSM operatörlerinin ses aramaları sonuç vermemişti. Birçok vatandaş Türk Telekom hatlarında sorun yaşadıklarını sosyal medya üzerinden belirtiyor. İşte, Türk Telekom tarafından yapılan son açıklama…

TÜRK TELEKOM'DAN AÇIKLAMA

Türk Telekom, bugün saat 14:00'te İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında iletişimde meydana gelen kesintiyle ilgili açıklama yaptı. Türk Telekom depremin ardından sosyal medyada yoğun eleştiri almış, Twitter'da en çok aranan ikinci kelime olmuştu.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, genişbant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz"

TURKCELL'DEN AÇIKLAMA

Turkcell, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet vermektedir. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.