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Kulp şehitlerinin ailelerinden evlat nöbetine destek!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2019
KULP ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNDEN EVLAT NÖBETİNE DESTEK!

'da Hacire Akar'ın yaktığı meşalenin ateşi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Çocukları tarafından kaçırılan annelerin yaptığı eyleme bir destek de Kulp'taki hain saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerden geldi. Analar  Diyarbakır İl Başkanlığı önünde teröre lanet yağdırdı.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi 19'uncu gününde 44 aile ile sürüyor. Ailelere bir destek de Kulp'taki hain saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerden geldi. Aileler anneleri ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Kulp şehitlerinin ailelerinden evlat nöbetine destek! KULP ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNDEN EVLAT NÖBETİNE DESTEK!

AİLE SAYISI 44 OLDU
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek eylem başlatan ailelerin evlat nöbeti 19'uncu gününde de devam ediyor. 44 aile ile devam eden oturma eylemine katılan kaçırılan çocukların yakınları, çocuklarının tarafından serbest bırakılmasını istedi.

NE KADAR TEHDİT ETSELER DE BOŞTUR
Oturma eylemine devam eden ailelerden , kızı Yasemin Ballı için oturma eylemine devam edeceğini söyledi. Yıldız Ballı, "Televizyonlarda konuştuğum için bas bas bağırıyorlar, tehdit ediyorlar, eşimi tehdit etmişler. Ne kadar tehdit etseler de boştur. Ben sonuna kadar buradayım, burada olmaya devam edeceğim. Benim kızım gelmediği sürece hep de oturacağım. '2018'de Yasemin ölmüş' diyorlar, hayır Yasemin ölmemiş, ölmeyecek de o. Gelecek, Yasemin gelmediği sürece de ben buradan kalkmayacağım. Hiç kimse kalmasa bile ben kalacağım. Sonuna kadar buradayım, bu davanın peşindeyim ve kızımı da bekleyeceğim" dedi.

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