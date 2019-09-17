Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır HDP il binası önünde PKK'nın kaçırdığı evlatları için nöbet tutan ailelere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin gözünü çevirdiği evlat nöbetine, bugün 3 aile daha katıldı ve aile sayısı 38 oldu.

Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı insanların aileleri, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Diyarbakır'daki oturma eylemine katılanların sayısı her geçen gün artıyor.

38 AİLE OLDU

Sanatçıların ve Türkiye'nin önde gelen isimlerinin de destek verdiği evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan aile sayısı 38 oldu.

"KARDEŞİMİ ALMAYA GELDİM"

HDP önünde, oturma eylemi aralıksız devam ederken katılan aile sayısı gün içerisinde katılan 3 aile ile birlikte 38 oldu. Dağa kaçırılan kayınbiraderi Osman Etiğ için HDP önüne gelen Üzeyir Nergiz, "Kardeşimi almaya geldim" dedi.

KIZININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Türkiye'nin gözünü çevirdiği evlat nöbetine, 4 yıl önce 14 yaşındaki kızı kaçırılan Cabir Taş da katıldı. Baba Cabir Taş, kızı Ece Taş'ın 2015 yılında 14 yaşındayken kaçırıldığını dile getirdi. Evlat nöbetine katılan acılı baba kızını geri istediğini söyledi.