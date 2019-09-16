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Evlat nöbeti tutan ailelerden HDP'ye sert tepki! "Siyasi partinin içinde battaniyenin ne işi var?"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELERDEN HDP'LİLERE SERT TEPKİ

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutarak İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, binadan battaniyelerin çıkarıldığını görünce "Burada çocuklar yatırılıyor, çocuklar dağa gidiyor." diyerek tepki gösterdi.

annelerinin, parti binası önünde başlattığı oturma eylemi 3 Eylül'den bu yana devam ediyor.

il binası önüne yanaşan bir araca partililerin çok sayıda battaniye yüklediğini gören aileler, buna engel olmak istedi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından olay büyümeden engellenirken, araç parti önünden uzaklaştı.

"O YATAKLARDA EVLATLARIMIZI, GENÇLERİMİZİ YATIRIYORLAR"

Aileler, terör örgütüne kaçırılmak için getirilen çocuklarının il binasından çıkarılan battaniyelerde yatırıldığını iddia etti.

Evlat nöbeti tutan ailelerden HDP'ye sert tepki! Siyasi partinin içinde battaniyenin ne işi var? EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELERDEN HDP'YE SERT TEPKİ! "SİYASİ PARTİNİN İÇİNDE BATTANİYENİN NE İŞİ VAR?"

Oğlu için oturma eylemine katılan Rauf Biçer, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Burada çocuklar yatırılıyor, çocuklar dağa gidiyor. Siyasi partinin içinde battaniyenin ne işi var? O yataklarda evlatlarımızı, gençlerimizi yatırıyorlar. Dağa götürüyorlar, örgüte katıyorlar."

Baba Süleyman Aydı ise partiye getirilen çocukların daha sonra gizli şekilde dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Arkadaşımız koştu, onlara müdahale etti. Baktık ki minibüste yüzlerce battaniye, tekrar korkudan hemen minibüsün içine koydular." diye konuştu.

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&#214;mer Ömer

Arastirmak lazim

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.09.2019 20:27
&#214;mer Ömer

Battaniyeleri özel ekipler incelemesi lazim. Mutlaka cocuklarin izi vardir (kil, sac...)

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 16.09.2019 20:26
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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