DEAŞ'ın infazcısı Ramadan böyle getirildi!
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı Ramadan tutuklandı. Ramadan'ın göçmen grubun arasına karışarak Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan'ın, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.
Teröristin İzmir'e geldiği istihbaratı üzerine Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Buca ilçesinde saklandığı adres belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Muhammed Ramadan'ı yakaladı.
Gözaltına alınan Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖÇMEN GRUBUN ARASINA KARIŞMIŞ
DEAŞ'lı terörist Muhammed Ramadan'ın, bir süre önce Türkiye'ye, göçmen grubun arasına karışarak, giriş yaptığı, ardından İzmir'e gelerek, Buca ilçesindeki evde kalmaya başladığı belirtildi.
Polisin teknik ve fiziki takibinin ardından bulunan Ramadan'ın, yurt dışına geçmek için yasa dışı geçiş organizatörleriyle irtibatta olduğu belirlenince operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramadan, dün gece çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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