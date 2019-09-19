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HDP önünde evlat nöbetindeki acılı baba: Onların da ciğerleri parça parça olsun

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
HDP ÖNÜNDE EVLAT NÖBETİNDEKİ ACILI BABA: ONLARIN DA CİĞERLERİ PARÇA PARÇA OLSUN

Evlat nöbeti tutan annelerin il binası önünde oturma eylemi 17'nci gününde de sürüyor. Hacire Akar ile başlayan evlat nöbetindeki aile sayısı 43'e yükseldi. Evlat nöbetini sürdüren acılı baba Salih Gökçe, HDP'ye isyan ederek, "Onların da ciğerleri parça parça olsun." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 17'nci gününde 43'e yükseldi.

"ONLARIN DA CİĞERLERİ PARÇA PARÇA OLSUN"
'dan gelen baba Salih Gökçe, oğlu Mehmet'in yaklaşık 4 yıl önce dağa kaçırıldığını belirterek HDP'ye isyan etti. Gözyaşlarını tutamayan acılı baba, "Onların da ciğerleri parça parça olsun." dedi.

HDP ÖNÜNDE EVLAT NÖBETİNDEKİ ACILI BABA: ONLARIN DA CİĞERLERİ PARÇA PARÇA OLSUN

"HDP'YE SESLENİYORUM..."
'tan gelen acılı baba Halit Altun, oğlu Muhsin Altun'un üniversite okuduğu sırada Kobani'ye Kaçırıldığını söyledi. Altın, "Oğlum Muhsin Altun, İnönü Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği okuyordu. 2014'te Kurban Bayramı'na gelmesini bekliyorduk, belgesini alıp gelecekti ama aldığımız haber çocuğumuzun kayıp olduğuydu. Onun aynı evde kaldığı arkadaşlarından telefon bilgisi aldım, sorduğumda oğlumun eve gitmediğini söylediler, bende nasıl ev arkadaşısınız bilmiyorsunuz dedim. Gitmediğim, aramadığım yer kalmadı, neticede oğlumun Kobani'ye katıldığını duyduk. Benim bir oğlum da asker, hem asker babası hem diğer çocuğumu da dağa götürmüşler. Ben devletimden destek bekliyorum, bir an önce çocuğumun getirilmesi, sağ salim teslim edilmesini istiyorum. HDP'ye de sesleniyorum, benim çocuğumu bir an önce bana getirsinler, yoksa onlar da ne olacağını biliyorlar. Cumhuriyeti, vatan, bayrak hepimizindir" dedi.

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