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21.09.2019
Kulp şehitlerinin ailelerinden evlat nöbetine destek!
Diyarbakır'da Hacire Akar'ın yaktığı meşalenin ateşi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin yaptığı eyleme bir destek de Kulp'taki hain saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerden geldi. Analar HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde teröre lanet yağdırdı.
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