Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da süren evlat nöbeti konusunda önemli uyarı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelerin mücadelesinin doğal mecrasında sürmesi için önemli uyarılarda bulundu. Annelere destek konusunda "gerçekten derdi olan insanlar ziyaret etsin" tavsiyesinde bulunan Erdoğan, "Buranın havasını bozacak, samimiyetini bozacak bir şey yapılmasın. Bu önemli duruşa halel gelmesin" ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK ve MKYK toplantılarında önemli konular gündeme geldi. Toplantılarda, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler, Ankara'daki üçlü zirve, belediye başkanlarını Beştepe'de kabul ve ABD ziyareti gündeme geldi.
ANNELERİN MÜCADELESİ ELE ALINDI
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül)de HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan Diyarbakır annelerinin mücadelesi ele alındı. Toplantıda söz konusu annelere Türkiye'nin başka şehirlerden gelerek destek vermek isteyenler bulunduğunun belirtilmesi üzerine Erdoğan'ın, Diyarbakır annelerini gerçekten derdi olan insanların ziyaret etmelerini önerdiği öğrenildi.
"DOĞAL MECRA DIŞINA ÇIKILMASIN"
Konunun doğal mecrasının dışına çıkmaması konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan'ın, ''Buranın havasını bozacak, samimiyetini bozacak bir şey yapılmasın. Bu önemli duruşa halel gelmesin'' yaklaşımında bulunduğu öğrenildi. Yeni Şafak'ın haberine göre; son zamanlarda yapılan ziyaretler ile ilgili de Erdoğan'ın, ''Bu ziyaretleri AK Parti organize ediyormuş gibi yansıtılmak isteniyor. Buna müsaade etmeyin'' dediği bildirildi.
3'LÜ ZİRVE VE SONUÇLARI
Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleşen üçlü Suriye zirvesinin detaylarını da kurmaylarına anlattı. 3'lü Suriye zirvesinin yansımalarına değinen Erdoğan'ın zirvenin çok olumlu geçtiğini söyledi.
Toplantıda güvenli bölgedeki kararlılığını vurgulayan Erdoğan, ABD ziyaretinde de bu konuyu tekrar dile getireceğini söyledi. İdlib'de olası bir göç dalgasını Türkiye'nin kaldıramayacağını ifade eden Erdoğan'ın güvenli bölgede sığınmacılar için önerdiği konutların yapılmasının mümkün olduğunu belirttiği kaydedildi.
"EKSİKLİK BİZDEN KAYNAKLANMAYACAK"
Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 29 büyükşehir belediye başkanı ile yaptığı toplantının detaylarına da değinerek, ''İyi bir toplantı oldu. Netice itibariyle biz herkesi kucaklayacağız. Biz kazanamadık diye vatandaşın bizden kaynaklı her hangi bir eksiği olmayacak. Bir eksik olursa da bu bizden kaynaklanmış olmayacak. Orayı yönetenlerin beceriksizliğinden kaynaklanmış olacak. Biz bakanlarımızla, bütün kurumlarımızla vatandaşımızın yanında olacağız. Kaybettiğimiz illerde yatırımları devam ettireceğiz'' dediği öğrenildi. Erdoğan'ın belediyelerle toplantısının devam edeceği sinyalini verdiği de kaydedildi.
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