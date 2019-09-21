Son dakika: Askere gidecekler dikkat! Tarih belli oldu...
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
Son dakika haberine göre; Ekim Kasım ve Aralık'ta silah altına alınacak hükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Eylül'de e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
Ekim, kasım ve aralık aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları, 23 Eylül'de duyurulacak.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, söz konusu aylarda silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 23 Eylül'de "e-Devlet"ten ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bildirildi.
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