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Son dakika: Askere gidecekler dikkat! Tarih belli oldu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
ASKERE GİDECEKLER DİKKAT! TARİH BELLİ OLDU...

dakika haberine göre; ve 'ta silah altına alınacak hükümlülerin sınıflandırma sonuçları 'de e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Ekim, kasım ve aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları, 'de duyurulacak.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu aylarda silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 23 'de "e-Devlet"ten ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bildirildi.

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